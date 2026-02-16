İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 20:42
    Sabahın baş məşqçisi: Qəbələ bəlkə də bu gün bir xala layiq idi

    Misli Premyer Liqasının XX turunda "Sabah"la qarşılaşan "Qəbələ" 1 xala layiq idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı klubunun baş məşqçisi Valdas Dambrauskas sözügedən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Litvalı mütəxəssis komandasının oyunundan razı qaldığını bildirib:

    "Yaxşı oyuna görə hər iki komandaya təşəkkür edirəm. "Qəbələ" həqiqətən də çox yaxşı komandadır və onların çıxışında məşqçi əməyi aydın hiss olunur. Düşünürəm ki, bu kollektiv turnir cədvəlində daha yüksək pillələrə layiqdir. Matça istədiyimiz tempdə başlamaq və planlaşdırdıqlarımızı meydanda həyata keçirmək üçün bizə 20-25 dəqiqə vaxt lazım oldu. Rəqibin oturuşmuş müdafiə xəttini yarmaq asan deyildi. Birinci hissədə əsasən bir real qol imkanımız oldu. Fasilədən sonra müəyyən taktiki düzəlişlər etdik və xüsusilə ikinci yarının əvvəlində daha yaxşı oynadıq. Bunun nəticəsində hesabı açdıq. Hətta ikinci qolu vurmaq üçün də imkanımız vardı.

    Görüşün son dəqiqələri isə bizim üçün gərgin keçdi. "Qəbələ" son 10 dəqiqədə tam heyətlə hücuma atıldı və ciddi təzyiq yaratdı. Açığı, bəlkə də bu gün bir xala layiq idilər. Qapıçımızın möhtəşəm qurtarışı komandamızı xilas etdi. Sonda 3 xalı qazanan tərəf biz olduq. Futbolçularımı əzmkar mübarizəyə görə təbrik edirəm. İndi isə diqqətimizi qarşıdakı "Kəpəz"lə oyuna yönəltməliyik".

    Qeyd edək ki, "Qəbələ" - "Sabah" matçı qonaq komandanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Futbol Valdas Dambrauskas Baş məşqçi

    Son xəbərlər

    20:42

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    20:40

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    20:28

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    20:23
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    20:21

    Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcək

    Digər ölkələr
    20:14

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:08

    "Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək

    Energetika
    20:03

    Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb

    Hadisə
    19:58

    Mahnı və Rəqs Ansamblına direktor-baş dirijor təyin olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti