İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    • 16 fevral, 2026
    • 20:40
    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    "Azərişıq" ASCnin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) Naxçıvan şəhərində planlı təmir-bərpa işləri aparacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, fevralın 17-də 35/10 kV-luq "Xətai" yarımstansiyasından qidalanan "Xəstəxana–Asfaltzavod" 10 kV-luq hava elektrik verilişi xətti razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.

    Bununla əlaqədar şəhərin 48, 49 və 52-ci məhəllələrində saat 11:00-dan 12:00-dək elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Enerji təchizatı sistemlərinin gücləndirilməsi, etibarlılığın artırılması və texniki baxışların aparılması məqsədilə müxtəlif ünvanlarda elektrik xətlərində və yarımstansiyalarda mərhələli təmir işləri həyata keçiriləcək.

    Naxçıvan elektrik enerjisi enerji təchizatı

    Son xəbərlər

    20:42

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    20:40

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    20:28

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    20:23
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    20:21

    Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcək

    Digər ölkələr
    20:14

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:08

    "Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək

    Energetika
    20:03

    Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb

    Hadisə
    19:58

    Mahnı və Rəqs Ansamblına direktor-baş dirijor təyin olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti