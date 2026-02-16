Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq
İnfrastruktur
- 16 fevral, 2026
- 20:40
"Azərişıq" ASCnin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) Naxçıvan şəhərində planlı təmir-bərpa işləri aparacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, fevralın 17-də 35/10 kV-luq "Xətai" yarımstansiyasından qidalanan "Xəstəxana–Asfaltzavod" 10 kV-luq hava elektrik verilişi xətti razılaşdırılmış sifarişə əsasən açılacaq.
Bununla əlaqədar şəhərin 48, 49 və 52-ci məhəllələrində saat 11:00-dan 12:00-dək elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Enerji təchizatı sistemlərinin gücləndirilməsi, etibarlılığın artırılması və texniki baxışların aparılması məqsədilə müxtəlif ünvanlarda elektrik xətlərində və yarımstansiyalarda mərhələli təmir işləri həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
20:42
"Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"Futbol
20:40
Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaqİnfrastruktur
20:28
FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibHadisə
20:23
Foto
Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilibFərdi
20:21
Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcəkDigər ölkələr
20:14
Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edibDigər ölkələr
20:08
"Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcəkEnergetika
20:03
Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölübHadisə
19:58