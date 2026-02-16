İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlar

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 01:06
    Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlar

    Sülh Şurasına üzv ölkələr 19 fevralda keçiriləcək ilk iclasda Qəzza zolağının bərpası üçün 5 milyard dollardan çox maliyyə ayıracaqlarını açıqlayacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, 19 fevralda Vaşinqtonun Sülh İnstitutunda keçiriləcək Sülh Şurasının ilk iclasında üzv ölkələr Qəzzada yenidənqurma və humanitar yardım səyləri üçün 5 milyard dollardan çox maliyyə ayıracaqlarını elan edəcəklər.

    Bundan əlavə, Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə, Sülh Şurasına üzv dövlətlər Fələstin anklavında sülh və təhlükəsizliyi qorumaq üçün minlərlə hərbçi yerləşdirməyə hazırdırlar.

    Donald Tramp Sülh Şurası Qəzza
    Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

    Son xəbərlər

    01:06

    Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlar

    Digər ölkələr
    00:41

    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    00:15

    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:51

    İranın xarici işlər naziri ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə gedib

    Region
    23:34

    Rubio: ABŞ NATO-dan çıxmağa hazırlaşmır

    Digər ölkələr
    23:13

    ABŞ Hind okeanında daha bir tankeri ələ keçirib

    Digər ölkələr
    22:45

    Prezident İlham Əliyev Aleksandar Vuçiçlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:39
    Video

    Vuçiç İlham Əliyevi təcrübəli dövlət xadimi və milli lider kimi qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    22:28

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi başa çatıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti