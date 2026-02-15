Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы
- 15 февраля, 2026
- 20:38
Страны - члены Совета мира на первом заседании 19 февраля объявят о выделении более $5 млрд на восстановление сектора Газа.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
По его словам, на первом заседании Совета мира, которое пройдет 19 февраля в вашингтонском Институте мира, страны-участницы "объявят о выделении более $5 млрд на усилия по восстановлению и оказанию гуманитарной помощи в Газе". Кроме того, по словам главы Белого дома, входящие в Совет мира государства "готовы направить тысячи военных" с целью "поддержания мира и безопасности" в палестинском анклаве.
