Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 20:38
    Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

    Страны - члены Совета мира на первом заседании 19 февраля объявят о выделении более $5 млрд на восстановление сектора Газа.

    Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

    По его словам, на первом заседании Совета мира, которое пройдет 19 февраля в вашингтонском Институте мира, страны-участницы "объявят о выделении более $5 млрд на усилия по восстановлению и оказанию гуманитарной помощи в Газе". Кроме того, по словам главы Белого дома, входящие в Совет мира государства "готовы направить тысячи военных" с целью "поддержания мира и безопасности" в палестинском анклаве.

    Дональд Трамп "Совет мира" восстановление Газы
    Ты - Король

    Последние новости

    20:38

    Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

    Другие страны
    20:16

    Глава МИД Ирана вылетел в Швейцарию на переговоры с США

    В регионе
    19:59

    Рубио положительно оценил ход переговоров по Гренландии

    Другие страны
    19:40
    Фото

    Международный центр Низами Гянджеви провел мероприятие в рамках MSC 2026

    Внешняя политика
    19:27

    США перехватили еще один танкер в Индийском океане

    Другие страны
    19:11

    На востоке Китая из-за взрыва в магазине пиротехники погибли восемь человек

    Другие страны
    18:55

    В Белграде прошла церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:43

    Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в Украине

    Другие страны
    18:33

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

    Внешняя политика
    Лента новостей