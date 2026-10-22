Орхан Мамедов: Расширение участия МСП в госзакупках - в числе основных целей

Расширение участия субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в госзакупках и создание для них равных конкурентных условий входят в число основных целей Государственного агентства по антимонополии и контролю над потребительским рынком при Президенте.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя аппарата Госагентства Орхан Мамедов на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении".

По его словам, для обеспечения конкуренции в госзакупках важно создать равные условия и одинаковые возможности для всех участников.

"С этой целью создан Единый интернет-портал государственных закупок, который регулярно совершенствуется. Наши основные цели в этой сфере - обеспечение экономного и эффективного использования средств госбюджета, повышение доступности закупок, стимулирование и расширение участия МСП, а также формирование эффективного механизма конкуренции", - сказал Мамедов.

Он отметил, что на портале (etender.gov.az) внедрено новое цифровое решение: условия объявленных закупок теперь автоматически анализируются и проверяются при помощи ИИ. "Результаты проверки носят рекомендательный характер для закупающих организаций. Система на начальном этапе выявляет технические ошибки, правовые несоответствия, а также субъективные или ограничительные требования, способные создать необоснованные преимущества для какого-либо поставщика. Это служит защите конкурентной среды и снижению числа жалоб и рисков отмены процедур", - отметил Мамедов.

По его словам, цифровизация доступна каждому гражданину независимо от региона проживания. "Необходимо непрерывно повышать уровень просвещения не только в сфере закупок, но и в целом в регионах. Мы регулярно проводим просветительские мероприятия как в Нахчыванской Автономной Республике, так и в различных регионах страны. Параллельно организуем эти мероприятия и на онлайн-платформах, чтобы они были доступны для всех", - добавил он.

Мамедов также сообщил, что будет реализован новый проект по подготовке квалифицированных специалистов в сфере госзакупок. "Мы сотрудничаем с вузами Баку и ряда регионов, предоставляя студентам занятия и обучающие программы по госзакупкам. Однако за один-два урока невозможно подготовить специалиста. Сейчас готовится проект, направленный непосредственно на подготовку квалифицированных кадров в этой сфере", - сказал он.

По словам Мамедова, формирование профессионалов крайне важно.

"Мы можем внедрять цифровизацию и совершенствовать законодательную базу, но необходимы квалифицированные специалисты, работающие с этими системами, особенно в закупающих организациях. Наблюдения показывают, что в ряде случаев технические ошибки возникают именно из-за недостаточного уровня профессиональных знаний. В этой связи в ряде наших проектов мы планируем подготовку квалифицированных специалистов - как за счет внутренних возможностей, включая наши академии, так и с использованием опыта международных экспертов", - заключил он.