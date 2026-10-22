Orxan Məmmədov: "Dövlət satınalmalarında KOB-un iştirak imkanlarının genişləndirilməsi əsas hədəflərdəndir"
- 22 oktyabr, 2026
- 13:03
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Dövlət satınalmalarında kiçik və orta biznes (KOB) subyektlərinin iştirak imkanlarının genişləndirilməsi və onlar üçün bərabər rəqabət şəraitinin yaradılması əsas hədəflərdən biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin Aparat rəhbərinin müavini Orxan Məmmədov "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, dövlət satınalmalarında rəqabətin təmin edilməsindən danışarkən bütün iştirakçılar üçün bərabər şəraitin və eyni imkanların yaradılmasının vacibliyi xüsusi qeyd olunmalıdır.
"Bu məqsədlə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı yaradılıb. Elektron satınalmaların həyata keçirildiyi bu portal mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Dövlət satınalmaları sahəsində əsas hədəflərimiz dövlət büdcəsi vəsaitlərindən qənaətlə və səmərəli istifadəni təmin etmək, satınalmalarda əlçatanlığı artırmaq, kiçik və orta biznes subyektlərinin iştirakını təşviq etmək və genişləndirmək, eləcə də effektiv rəqabət mexanizmi formalaşdırmaqdır", - deyə O. Məmmədov bildirib.
O qeyd edib ki, satınalma proseslərini daha effektiv şəkildə idarə etmək məqsədilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalında (etender.gov.az) yeni rəqəmsal həll yolu tətbiqə başlanıb: elan edilən satınalmaların şərtlər toplusu bundan sonra süni intellekt texnologiyası ilə avtomatik qaydada təhlil edilir və yoxlanılır.
"Yoxlama nəticələri satınalan təşkilatlar üçün tövsiyə mahiyyəti daşıyır. Tətbiq olunan sistem texniki səhvləri, hüquqi uyğunsuzluqları, həmçinin hər hansı təchizatçıya əsassız imtiyaz yarada biləcək subyektiv və ya məhdudlaşdırıcı xarakterli tələbləri ilkin mərhələdə müəyyən edir. Bu yanaşma rəqabət mühitinin qorunmasına xidmət edir, şikayətlərin sayının və prosedurların ləğvi risklərinin azaldılmasına şərait yaradır. Süni intellektin tətbiqi prosesində satınalan təşkilatlarla maarifləndirici xarakterli görüşlər təşkil edilib, onların irad və təklifləri nəzərə alınıb. Sistem müntəzəm olaraq yenilənir və təkmilləşdirilir", - O. Məmmədov əlavə edib.
Onun fikrincə, rəqəmsallaşma elə bir vasitədir ki, ölkənin istənilən bölgəsində yerləşməsindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaş üçün əlçatandır: "Yalnız satınalma sahəsində deyil, bütövlükdə regionlarda maarifləndirmə səviyyəsinin fasiləsiz yüksəldilməsinə zərurət var. Biz müntəzəm qaydada həm Naxçıvan Muxtar Respublikasında, həm də ölkənin müxtəlif bölgələrində maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirmişik. Paralel olaraq, bu tədbirləri onlayn platformalar üzərindən də təşkil edirik ki, hər kəs üçün əlçatan olsun.
Bu sahədə fəaliyyəti daim inkişaf etdirmək zəruridir. Gələcək addımlarımız çərçivəsində regionlarda ardıcıl maarifləndirmə tədbirlərinin reallaşdırılmasını nəzərdə tutmuşuq.
Hər bir iştirakçının bu prosesə öz töhfəsini verməsi əhəmiyyətlidir və heç bir iştirakçı prosesdən kənarda qalmamalıdır. Bu məqsədlə maarifləndirmə tədbirlərini yüksək keyfiyyətdə təşkil etməliyik.
Əmin ola bilərsiniz ki, regionlardan vətəndaşlar müraciət etdikdə həm rəhbərlik, həm də satınalma bloku səviyyəsində görüşlərin keçirilməsinə açığıq və bu müraciətlərə təcili şəkildə cavab veririk.
Bundan əlavə, nəzərə almaq lazımdır ki, maarifləndirmə tədbirləri regionlarda fiziki formatda nə qədər geniş miqyasda həyata keçirilsə də, bu istiqamətdə işin daha da genişləndirilməsi labüddür. Gələcək planlarımızda bu cür tədbirlərin sayını artırmağa səy göstərəcəyik".