Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИ

Представитель Азербайджана избран в новую рабочую группу Международной ассоциации судей по вопросам применения искусственного интеллекта в судах.

Как сообщили Report в Верховном суде Азербайджана, в состав группы вошел заместитель председателя Союза судей Азербайджана Сянан Гаджиев.

Рабочая группа создана в рамках 68-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей, прошедшей в столице Португалии Лиссабоне. Ее задача - выработка единых подходов к применению искусственного интеллекта в судах и обмен опытом в этой сфере.

В работе ассамблеи также приняли участие председатель Союза судей Рамиз Рзаев, заместитель председателя Аладдин Джафаров и председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов.