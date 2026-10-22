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    Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИ

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 14:23
    Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИ

    Представитель Азербайджана избран в новую рабочую группу Международной ассоциации судей по вопросам применения искусственного интеллекта в судах.

    Как сообщили Report в Верховном суде Азербайджана, в состав группы вошел заместитель председателя Союза судей Азербайджана Сянан Гаджиев.

    Рабочая группа создана в рамках 68-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей, прошедшей в столице Португалии Лиссабоне. Ее задача - выработка единых подходов к применению искусственного интеллекта в судах и обмен опытом в этой сфере.

    В работе ассамблеи также приняли участие председатель Союза судей Рамиз Рзаев, заместитель председателя Аладдин Джафаров и председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов.

    Верховный суд Азербайджана Союз судей Азербайджана
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 68-ci Baş Assambleyasında iştirak edib
    Azerbaijani representative elected to International Association of Judges' AI Working Group
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