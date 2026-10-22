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    Турция ожидает от Катара контракт на покупку истребителей Eurofighter Typhoon

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 14:07
    Турция ожидает от Катара контракт на покупку истребителей Eurofighter Typhoon

    Турция ожидает от Катара контракт на продажу истребителей Eurofighter Typhoon и проект программы подготовки персонала.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

    "Ожидается, что Катар подготовит проект программы обучения и контракт на продажу, затем передаст нашей стране", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, переговоры о закупке продолжаются. В августе и сентябре делегации двух стран обсудили технические и логистические вопросы, включая состав поставок самолетов и боеприпасов, подготовку пилотов и специалистов по техническому обслуживанию.

    В прошлом году Анкара и Лондон заключили соглашение о поставке 20 истребителей Eurofighter Typhoon. Турция также заявляла о намерении приобрести еще 24 самолета у Катара и Омана. Существенного прогресса в этих закупках пока нет. Для передачи самолетов необходимы отдельные контракты.

    В министерстве также сообщили об увеличении оборонного бюджета на 2027 год в связи с реализацией национальных проектов в области противовоздушной обороны, созданием военных платформ, разработкой истребителя KAAN, беспилотников и военным кораблестроением.

    Кроме того, 21 октября Турция подписала с Катаром, Пакистаном и Индонезией соглашение об укреплении оборонного сотрудничества, в том числе посредством совместной разработки и производства вооружений.

    Истребители Eurofighter Typhoon Турция Катар Истребители Kaan
    Türkiyə Qətərdən "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarələrinin alınmasına dair müqavilə gözləyir
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