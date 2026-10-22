Житель Вянгли вернулся в родное село, которое покинул в 11 лет: "Теперь мы у себя дома"

Житель Агдеринского района Махир Асадов вернулся в родное село Вянгли, которое ему пришлось покинуть в 11 лет.

В беседе с карабахским бюро Report Махир Асадов рассказал, что возвращение домой после долгих лет вынужденного переселения вызывает у него чувство гордости.

"Мы вернулись в родные края, по которым тосковали долгие годы. Очень рады и вместе с тем взволнованы. Когда наше село было оккупировано, мне было 11 лет", - сказал он.

По словам Асадова, пока Вянгли находилось под оккупацией, им пришлось жить в разных районах.

"Слава Аллаху, теперь мы у себя дома. Прошу Аллаха упокоить души наших шехидов, благодаря которым мы испытываем это чувство гордости", - добавил он.