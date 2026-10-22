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    Житель Вянгли вернулся в родное село, которое покинул в 11 лет: "Теперь мы у себя дома"

    Карабах
    • 22 октября, 2026
    • 14:05
    Житель Вянгли вернулся в родное село, которое покинул в 11 лет: Теперь мы у себя дома

    Житель Агдеринского района Махир Асадов вернулся в родное село Вянгли, которое ему пришлось покинуть в 11 лет.

    В беседе с карабахским бюро Report Махир Асадов рассказал, что возвращение домой после долгих лет вынужденного переселения вызывает у него чувство гордости.

    "Мы вернулись в родные края, по которым тосковали долгие годы. Очень рады и вместе с тем взволнованы. Когда наше село было оккупировано, мне было 11 лет", - сказал он.

    По словам Асадова, пока Вянгли находилось под оккупацией, им пришлось жить в разных районах.

    "Слава Аллаху, теперь мы у себя дома. Прошу Аллаха упокоить души наших шехидов, благодаря которым мы испытываем это чувство гордости", - добавил он.

    Великое возвращение Вянгли Агдере
    Ağdərə sakini: 11 yaşımda tərk etdiyim Vəngli kəndinə yenidən qayıtmaq çox qürurvericidir
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