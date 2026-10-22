Житель Вянгли вернулся в родное село, которое покинул в 11 лет: "Теперь мы у себя дома"
Карабах
- 22 октября, 2026
- 14:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Житель Агдеринского района Махир Асадов вернулся в родное село Вянгли, которое ему пришлось покинуть в 11 лет.
В беседе с карабахским бюро Report Махир Асадов рассказал, что возвращение домой после долгих лет вынужденного переселения вызывает у него чувство гордости.
"Мы вернулись в родные края, по которым тосковали долгие годы. Очень рады и вместе с тем взволнованы. Когда наше село было оккупировано, мне было 11 лет", - сказал он.
По словам Асадова, пока Вянгли находилось под оккупацией, им пришлось жить в разных районах.
"Слава Аллаху, теперь мы у себя дома. Прошу Аллаха упокоить души наших шехидов, благодаря которым мы испытываем это чувство гордости", - добавил он.
Последние новости
15:17
Назначен новый заместитель председателя Бакинского метрополитенаИнфраструктура
15:04
Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхеКарабах
15:00
Назначен исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов"Инфраструктура
14:59
Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дниДругие страны
14:54
Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС "Шамс" в АзербайджанеЭнергетика
14:48
Фото
В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мираKультурная политика
14:40
Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерамДругие страны
14:23
"Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчейФутбол
14:23
Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИВнешняя политика