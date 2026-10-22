В Азербайджане на электронных госзакупках сэкономлено 453,7 млн манатов

В Азербайджане за первые восемь месяцев этого года на электронных государственных закупках сэкономлено 453,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" заявил заместитель руководителя аппарата Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Орхан Мамедов.

"Уровень экономии составил 14,4%. Эти результаты свидетельствуют о значительном прогрессе в применении конкурентных механизмов, оптимизации цен и эффективном использовании государственных средств", - отметил Мамедов.

Он сообщил, что в январе-июле этого года число электронных закупок увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а их общий объем – на 12,5%.

По оценке Мамедова, такой рост свидетельствует о повышении уровня цифровизации госзакупок, большей доступности процедур и расширении конкурентной среды.