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    В Азербайджане на электронных госзакупках сэкономлено 453,7 млн манатов

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 14:17
    В Азербайджане на электронных госзакупках сэкономлено 453,7 млн манатов

    В Азербайджане за первые восемь месяцев этого года на электронных государственных закупках сэкономлено 453,7 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" заявил заместитель руководителя аппарата Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Орхан Мамедов.

    "Уровень экономии составил 14,4%. Эти результаты свидетельствуют о значительном прогрессе в применении конкурентных механизмов, оптимизации цен и эффективном использовании государственных средств", - отметил Мамедов.

    Он сообщил, что в январе-июле этого года число электронных закупок увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а их общий объем – на 12,5%.

    По оценке Мамедова, такой рост свидетельствует о повышении уровня цифровизации госзакупок, большей доступности процедур и расширении конкурентной среды.

    Орхан Мамедов Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком
    Azərbaycanda dövlət satınalmalarında qənaət 14,4 %-ə çatıb
    Azerbaijan saves 453.7 million manats on e-procurement
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