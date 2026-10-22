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    Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 14:22
    Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере

    В рамках проекта "Безопасное возвращение: поддержка борьбы с минной угрозой" в Агдамском, Агдеринском и Тертерском районах определены координаты заминированных территорий.

    Об этом Report сообщил председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане, руководитель проекта Рей Керимоглу.

    По его словам, на следующем этапе предусматривается внесение этих координат в минные карты территорий.

    "Проект реализуется при донорской поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Фонда возрождения Карабаха, в партнерстве с ANAMA. Цель - содействие обеспечению безопасного возвращения населения на освобожденные от оккупации территории. На освобожденных территориях с помощью специальной программы, предоставленной ANAMA, мы фиксируем координаты мест закладки мин, опираясь на информацию лиц, пострадавших от мин или осведомленных о расположении взрывных устройств. Все собранные данные мы в итоге передадим ANAMA", - сказал он.

    Керимоглу также сообщил о намерении продолжить эту работу и на других освобожденных территориях.

    Эксперт проекта Мирали Гусейнов отметил, что это первый подобный проект в Азербайджане и он очень важен и значим.

    "Проект вносит вклад в очистку загрязненных взрывоопасными боеприпасами территорий и превращение их в безопасные для проживания места. Это важная задача для защиты жизни и здоровья людей, возвращающихся на родные земли, а также для ускорения масштаба возвращения. Несмотря на многочисленные трудности, возникающие в ходе реализации проекта, мы гордимся тем, что участвуем в выполнении столь важной и благородной задачи. Еще одним фактором, делающим этот проект ценным, является то, что помимо руководителя проекта, двое других его сотрудников также являются лицами, пострадавшими от мин", - отметил Гусейнов.

    Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере
    Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере
    Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Фонд возрождения Карабаха Операции по разминированию Рей Керимоглу
    Фото
    Ağdam, Ağdərə və Tərtərdə minalanmış bəzi sahələrin koordinatları müəyyənləşib
    Фото
    Coordinates of some mined areas identified in Aghdam, Aghdara and Tartar
    MiniBoss
    44 filmi

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