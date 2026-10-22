Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере

В рамках проекта "Безопасное возвращение: поддержка борьбы с минной угрозой" в Агдамском, Агдеринском и Тертерском районах определены координаты заминированных территорий.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане, руководитель проекта Рей Керимоглу.

По его словам, на следующем этапе предусматривается внесение этих координат в минные карты территорий.

"Проект реализуется при донорской поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Фонда возрождения Карабаха, в партнерстве с ANAMA. Цель - содействие обеспечению безопасного возвращения населения на освобожденные от оккупации территории. На освобожденных территориях с помощью специальной программы, предоставленной ANAMA, мы фиксируем координаты мест закладки мин, опираясь на информацию лиц, пострадавших от мин или осведомленных о расположении взрывных устройств. Все собранные данные мы в итоге передадим ANAMA", - сказал он.

Керимоглу также сообщил о намерении продолжить эту работу и на других освобожденных территориях.

Эксперт проекта Мирали Гусейнов отметил, что это первый подобный проект в Азербайджане и он очень важен и значим.

"Проект вносит вклад в очистку загрязненных взрывоопасными боеприпасами территорий и превращение их в безопасные для проживания места. Это важная задача для защиты жизни и здоровья людей, возвращающихся на родные земли, а также для ускорения масштаба возвращения. Несмотря на многочисленные трудности, возникающие в ходе реализации проекта, мы гордимся тем, что участвуем в выполнении столь важной и благородной задачи. Еще одним фактором, делающим этот проект ценным, является то, что помимо руководителя проекта, двое других его сотрудников также являются лицами, пострадавшими от мин", - отметил Гусейнов.