Портал E-tender упрощает административные процедуры для предпринимателей

На портале E-tender расширена интеграция с государственными органами, ускорен обмен информацией при государственных закупках и упрощены административные процедуры для предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Аппарата Государственного агентства по антимонополии и контролю за потребительским рынком при президенте Орхан Мамедов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

По его словам, одним из важных нововведений стала интеграция электронных договоров с финансовой системой совместно с Министерством финансов. Это позволяет ускорить обмен информацией на этапах закупок и заключения договоров.

Также на портале появилась возможность подавать жалобы непосредственно в Государственное агентство, отслеживать их рассмотрение и получать результаты в электронном виде.

Мамедов подчеркнул, что цифровизация повышает эффективность государственных закупок, помогает проводить превентивные проверки и выявлять потенциальные риски на ранних этапах. Инструменты искусственного интеллекта позволяют анализировать отзывы и комментарии уже на начальных стадиях процесса, предоставляя закупающим организациям необходимую информацию.

По его словам, дальнейшее расширение цифровизации и межведомственной интеграции предусмотрено планом действий по ускорению цифрового развития.