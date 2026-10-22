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    Портал E-tender упрощает административные процедуры для предпринимателей

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 14:06
    Портал E-tender упрощает административные процедуры для предпринимателей

    На портале E-tender расширена интеграция с государственными органами, ускорен обмен информацией при государственных закупках и упрощены административные процедуры для предпринимателей.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Аппарата Государственного агентства по антимонополии и контролю за потребительским рынком при президенте Орхан Мамедов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

    По его словам, одним из важных нововведений стала интеграция электронных договоров с финансовой системой совместно с Министерством финансов. Это позволяет ускорить обмен информацией на этапах закупок и заключения договоров.

    Также на портале появилась возможность подавать жалобы непосредственно в Государственное агентство, отслеживать их рассмотрение и получать результаты в электронном виде.

    Мамедов подчеркнул, что цифровизация повышает эффективность государственных закупок, помогает проводить превентивные проверки и выявлять потенциальные риски на ранних этапах. Инструменты искусственного интеллекта позволяют анализировать отзывы и комментарии уже на начальных стадиях процесса, предоставляя закупающим организациям необходимую информацию.

    По его словам, дальнейшее расширение цифровизации и межведомственной интеграции предусмотрено планом действий по ускорению цифрового развития.

    Орхан Мамедов Портал E-tender Госагентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком
    "E-tender" portalı vasitəsilə sahibkarlar üçün inzibati prosedurlar sadələşdirilir
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