Портал E-tender упрощает административные процедуры для предпринимателей
- 22 октября, 2026
- 14:06
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На портале E-tender расширена интеграция с государственными органами, ускорен обмен информацией при государственных закупках и упрощены административные процедуры для предпринимателей.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Аппарата Государственного агентства по антимонополии и контролю за потребительским рынком при президенте Орхан Мамедов на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".
По его словам, одним из важных нововведений стала интеграция электронных договоров с финансовой системой совместно с Министерством финансов. Это позволяет ускорить обмен информацией на этапах закупок и заключения договоров.
Также на портале появилась возможность подавать жалобы непосредственно в Государственное агентство, отслеживать их рассмотрение и получать результаты в электронном виде.
Мамедов подчеркнул, что цифровизация повышает эффективность государственных закупок, помогает проводить превентивные проверки и выявлять потенциальные риски на ранних этапах. Инструменты искусственного интеллекта позволяют анализировать отзывы и комментарии уже на начальных стадиях процесса, предоставляя закупающим организациям необходимую информацию.
По его словам, дальнейшее расширение цифровизации и межведомственной интеграции предусмотрено планом действий по ускорению цифрового развития.