KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 03:47
ABŞ-nin Karib dənizində artan hərbi iştirakı ilə bağlı xərcləri 3 milyard dollara yaxınlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Bloomberg"in hesablamaları göstərir.
Məlumata görə, Karib dənizində hərbi xərclərin artımı 2,9 milyard dollara çatıb. Ən əhəmiyyətli xərc maddələrindən biri təyyarədaşıyan gəmi olan "Gerald R. Ford" və onu müşayiət edən zərbə qrupunun bölgəyə yerləşdirilməsi olub ki, bu da ABŞ administrasiyasına 2025-ci ilin noyabr ayından bəri təxminən 740 milyon dollara başa gəlib.
Noyabrın ortalarından yanvarın ortalarına qədər ABŞ donanmasının təxminən 20 %-i bölgədə cəmləşib; belə bir qruplaşmanın saxlanılması gündə təxminən 20 milyon dollara başa gəlir.
Son xəbərlər
03:47
KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlibDigər ölkələr
03:26
Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıbDigər ölkələr
03:06
İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edibDigər ölkələr
02:52
Almaniya sərhəd nəzarətini daha bir neçə ay uzadacaqDigər ölkələr
02:18
ABŞ-nin daha bir rəsmisi Bessentlə münaqişəyə görə istefa vermək niyyətindədirDigər ölkələr
01:41
KİV: ABŞ İsrailin İrana mümkün zərbələrini dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
01:06
Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlarDigər ölkələr
00:41
Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndiribDigər ölkələr
00:15