İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 03:47
    KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib

    ABŞ-nin Karib dənizində artan hərbi iştirakı ilə bağlı xərcləri 3 milyard dollara yaxınlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bloomberg"in hesablamaları göstərir.

    Məlumata görə, Karib dənizində hərbi xərclərin artımı 2,9 milyard dollara çatıb. Ən əhəmiyyətli xərc maddələrindən biri təyyarədaşıyan gəmi olan "Gerald R. Ford" və onu müşayiət edən zərbə qrupunun bölgəyə yerləşdirilməsi olub ki, bu da ABŞ administrasiyasına 2025-ci ilin noyabr ayından bəri təxminən 740 milyon dollara başa gəlib.

    Noyabrın ortalarından yanvarın ortalarına qədər ABŞ donanmasının təxminən 20 %-i bölgədə cəmləşib; belə bir qruplaşmanın saxlanılması gündə təxminən 20 milyon dollara başa gəlir.

    ABŞ Karib dənizi
    Bloomberg: Наращивание присутствия в Карибском бассейне обошлось США в $3 млрд

    Son xəbərlər

    03:47

    KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    03:26

    Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:06

    İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edib

    Digər ölkələr
    02:52

    Almaniya sərhəd nəzarətini daha bir neçə ay uzadacaq

    Digər ölkələr
    02:18

    ABŞ-nin daha bir rəsmisi Bessentlə münaqişəyə görə istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    01:41

    KİV: ABŞ İsrailin İrana mümkün zərbələrini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    01:06

    Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlar

    Digər ölkələr
    00:41

    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    00:15

    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti