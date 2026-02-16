İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ötən il 33 nəfər xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramından imtina edib

    Elm və təhsil
    • 16 fevral, 2026
    • 15:19
    2025-ci ildə 33 nəfər xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında qalib olsa da, bundan imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Proqramı İdarəetmə Qrupunun rəhbəri Turan Topalova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O qeyd edib ki, həmin yerlərə daha əvvəl proqram üzrə qalib olan ehtiyat siyahıdakı şəxslər daxil edilib.

    T.Topalova həmçinin əlavə edib ki, proqramda qalib olduqdan sonra imtina edənlərin yenidən xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına müraciətinə şərait yaradılır.

    xaricdə təhsil Dövlət proqramı imtina

