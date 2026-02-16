Bloomberg: Наращивание присутствия в Карибском бассейне обошлось США в $3 млрд

Расходы США, связанные с наращиванием военного присутствия в Карибском море, вплотную приблизились к $3 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

По его сведениям, траты на усиленное военное присутствие в Карибском бассейне достигли $2,9 млрд, одной из наиболее весомых статей расходов стало развертывание в регионе авианосца Gerald R. Ford и сопровождавшей его ударной группы, что с ноября 2025 года обошлось американской администрации примерно в $740 млн.

С середины ноября по середину января в регионе было сконцентрировано порядка 20% американского флота, содержание подобной группировки стоит порядка $20 млн в день.