Bloomberg: Наращивание присутствия в Карибском бассейне обошлось США в $3 млрд
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 02:16
Расходы США, связанные с наращиванием военного присутствия в Карибском море, вплотную приблизились к $3 млрд.
Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.
По его сведениям, траты на усиленное военное присутствие в Карибском бассейне достигли $2,9 млрд, одной из наиболее весомых статей расходов стало развертывание в регионе авианосца Gerald R. Ford и сопровождавшей его ударной группы, что с ноября 2025 года обошлось американской администрации примерно в $740 млн.
С середины ноября по середину января в регионе было сконцентрировано порядка 20% американского флота, содержание подобной группировки стоит порядка $20 млн в день.
