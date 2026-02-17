Бывшая вынужденная переселенка: Агдам — наше прошлое и наша идентичность

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 06:45
    Мы ждали этого дня 33 года, и я переполнена радостью. Слава Богу, что этот день настал, и мы возвращаемся на нашу родную землю.

    Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Джейран Гусейнова, возвращающаяся в город Агдам.

    "Агдам - это наше прошлое и наша идентичность. Впредь желаю нашему народу мира и спокойствия. Мы благодарны нашему Верховному Главнокомандующему и нашей победоносной Армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - отметила бывшая вынужденная переселенка.

    бывшие вынужденные переселенцы Агдам Великое возвращение
    Keçmiş məcburi köçkün: Ağdam keçmişimiz və kimliyimizdir
    Ты - Король

