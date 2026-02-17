Бывшая вынужденная переселенка: Агдам — наше прошлое и наша идентичность
Мы ждали этого дня 33 года, и я переполнена радостью. Слава Богу, что этот день настал, и мы возвращаемся на нашу родную землю.
Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Джейран Гусейнова, возвращающаяся в город Агдам.
"Агдам - это наше прошлое и наша идентичность. Впредь желаю нашему народу мира и спокойствия. Мы благодарны нашему Верховному Главнокомандующему и нашей победоносной Армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - отметила бывшая вынужденная переселенка.
