Бывшая вынужденная переселенка: Агдам — наше прошлое и наша идентичность

Мы ждали этого дня 33 года, и я переполнена радостью. Слава Богу, что этот день настал, и мы возвращаемся на нашу родную землю.

Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Джейран Гусейнова, возвращающаяся в город Агдам.

"Агдам - это наше прошлое и наша идентичность. Впредь желаю нашему народу мира и спокойствия. Мы благодарны нашему Верховному Главнокомандующему и нашей победоносной Армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази", - отметила бывшая вынужденная переселенка.