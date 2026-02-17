Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Австралия не будет репатриировать связанных с ИГ граждан из Сирии

    17 февраля, 2026
    07:44
    Австралия не будет репатриировать связанных с ИГ граждан из Сирии

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе исключил любую возможность государственной помощи группе австралийских граждан, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), в их попытках вернуться на родину.

    Как передает Report, соответствующее заявление премьера приводит издание The Australian.

    Премьер отметил, что правительство Австралии "не испытывает сочувствия" к группе австралийских граждан, ранее поддерживавших ИГ, а теперь пытающихся вернуться на родину. "Эти люди отправились за границу, чтобы поддержать "Исламское государство". Мы не будем предоставлять им помощь или организовывать их репатриацию", - сказал Альбанезе, подчеркнув, что если кому-то из них удастся вернуться в Австралию, то он немедленно "будет привлечен к ответственности по всей строгости австралийского законодательства".

    В группу из 34 граждан Австралии, содержавшихся в лагере Родж, входят жены, вдовы и дети погибших или заключенных в тюрьму боевиков ИГ. Большинство из них содержатся в лагере с 2019 года, а часть детей родились там и никогда в жизни не покидали его территорию. В течение шести лет австралийское правительство сопротивляется давлению со стороны родственников и правозащитных организаций, просивших о репатриации женщин и детей из Сирии на том основании, что условия содержания в лагерях "угрожают их жизни".

    Ранее сообщалось, что курдские "Силы демократической Сирии" освободили граждан Австралии, находившихся в лагере Родж на северо-востоке Сирии, где содержатся семьи боевиков террористической группировки "Исламское государство". Отмечалось, что освобожденные были отправлены на автобусах в Дамаск, откуда, как ожидается, они смогут позднее вылететь в Австралию.

    В лагере Родж содержится более 2 тыс. человек - выходцев из 40 стран, преимущественно женщин и детей. 13 февраля Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные завершили операцию по переправке в Ирак порядка 5,7 тыс. боевиков ИГ из мест заключения в Сирии.

    Лента новостей