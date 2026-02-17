Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В понедельник законодатели штата Нью-Мексико приняли закон о начале, по их словам, первого полномасштабного расследования событий на ранчо Зорро, принадлежавшего Джеффри Эпштейну

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что двухпартийный комитет будет добиваться показаний от жертв предполагаемого сексуального насилия на ранчо, расположенном примерно в 30 милях к югу от Санта-Фе, столицы штата. Законодатели также призывают местных жителей дать показания.

