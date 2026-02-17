İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 08:13
    Nyu-Meksiko Epşteynin rançosu ilə bağlı araşdırma aparılmasına razılıq verib

    ABŞ-də Nyu-Meksiko qanunvericiləri bazar ertəsi günü amerikalı maliyyəçi Jeffri Epşteynin Zorro rançosundakı hadisələrlə bağlı ilk tammiqyaslı araşdırmaya başlamaq üçün qanun layihəsini qəbul ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ikipartiyalı komitə ştatın paytaxtı Santa-Fe şəhərindən təxminən 30 mil cənubda yerləşən bir rançoda cinsi istismar qurbanlarından ifadə alacaq.

    Qanunvericilər həmçinin yerli sakinləri ifadə verməyə çağırıblar.

    ABŞ Ceffri Epşteyn
    В Нью-Мексико одобрили расследование событий, произошедших на ранчо Эпштейна

