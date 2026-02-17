Трамп: Совет мира будет сотрудничать с ООН по отдельным вопросам

Совет мира в отдельных случаях будет взаимодействовать с ООН.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон.

"Я думаю, что ООН может нам немного помочь. Величайшие мировые лидеры присоединяются к Совету мира, и мы будем в отдельных случаях действовать совместно с ООН", - сказал он. Глава Белого дома не пояснил, по какому кругу вопросов планируется сотрудничество двух организаций.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что представители всемирной организации не получали приглашения для участия в заседании Совета мира, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Дюжаррик добавил, что ООН планирует в основном координировать свою деятельность с Советом мира через своего замспецкоординатора на Ближнем Востоке Рамиза Алакбарова.

Напомним, что 22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.