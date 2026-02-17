Сестра шехида, возвращающаяся в Агдам: Мы едем на землю, по которой тосковали
Внутренняя политика
- 17 февраля, 2026
- 06:48
Мы едем на землю, по которой тосковали. Чувства гордости и благодарности переплетаются.
Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Фазиля Новрузова, переезжающая в город Агдам.
По ее словам, как можно скорее вернуться на родную землю - мечта каждого бывшего вынужденного переселенца:
"В 23 года я была вынуждена покинуть Агдам. А сейчас возвращаюсь вместе с детьми. Как сестра шехида и гази, выражаю благодарность нашему Верховному главнокомандующему. Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровье нашим гази и хранит нашу Армию".
