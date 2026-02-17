Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сегодня в некоторых районах Билясувара, Лянкарани и Лерика не будет электричества

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 07:17
    Сегодня в некоторых районах Билясувара, Лянкарани и Лерика не будет электричества

    Завтра в ряде населенных пунктов Билясуварского, Лянкаранского и Лерикского районов ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

    Как сообщает Муганское бюро Report, в зоне обслуживания Билясуварских электрических сетей (ЭС) будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии 10 кВ №7, отходящей от подстанции "Билясувар" напряжением 110/35/10 кВ. В связи с этим с 11:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии в селе Хырмандалы.

    Также в зоне обслуживания Лянкаранских ЭС на городской линии 10 кВ №6, отходящей от подстанции "Лянкарань-2" (110/35/10 кВ), будут выполнены работы по обрезке деревьев и ремонту. Поэтому с 10:00 до 13:00 ограничения в электроснабжении затронут проспект Гейдара Алиева и улицы Паша Тахмазов, Анар Махмудов, Баламамед, Мухаммед Амин Расулзаде, Ширали Ахундов и Сахиль.

    В зоне обслуживания Лерикских ЭС на воздушной линии "Хамарат", отходящей от подстанции "Лянкарань-1" (110/35/10 кВ), также запланированы ремонтные работы. В результате с 10:00 до 12:00 будет временно прекращена подача электроэнергии в селах Билясар, Хамарат, Рваруд, Сийов и Вери.

    После завершения ремонтных и работ по обрезке деревьев указанные территории будут обеспечены качественным электроснабжением.

    Билясувар Лянкаран электричество
    Bu gün Biləsuvar, Lənkəran və Lerikin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    07:17

    Сегодня в некоторых районах Билясувара, Лянкарани и Лерика не будет электричества

    Энергетика
    07:00
    Фото

    В город Агдам выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:48

    Сестра шехида, возвращающаяся в Агдам: Мы едем на землю, по которой тосковали

    Внутренняя политика
    06:45

    Бывшая вынужденная переселенка: Агдам — наше прошлое и наша идентичность

    Внутренняя политика
    06:08

    Трамп: Совет мира будет сотрудничать с ООН по отдельным вопросам

    Другие страны
    05:47

    В Нью-Мексико одобрили расследование событий, произошедших на ранчо Эпштейна

    Другие страны
    05:16

    Бельгия вызвала посла США в связи с обвинениями в антисемитизме

    Другие страны
    04:44

    NPCC: В Британии создали подразделение по расследованию обвинений против брата короля

    Другие
    04:22

    США могут обсудить с Ираном доступ к полезным ископаемым республики

    Другие страны
    Лента новостей