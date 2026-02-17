Сегодня в некоторых районах Билясувара, Лянкарани и Лерика не будет электричества

Завтра в ряде населенных пунктов Билясуварского, Лянкаранского и Лерикского районов ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Муганское бюро Report, в зоне обслуживания Билясуварских электрических сетей (ЭС) будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии 10 кВ №7, отходящей от подстанции "Билясувар" напряжением 110/35/10 кВ. В связи с этим с 11:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии в селе Хырмандалы.

Также в зоне обслуживания Лянкаранских ЭС на городской линии 10 кВ №6, отходящей от подстанции "Лянкарань-2" (110/35/10 кВ), будут выполнены работы по обрезке деревьев и ремонту. Поэтому с 10:00 до 13:00 ограничения в электроснабжении затронут проспект Гейдара Алиева и улицы Паша Тахмазов, Анар Махмудов, Баламамед, Мухаммед Амин Расулзаде, Ширали Ахундов и Сахиль.

В зоне обслуживания Лерикских ЭС на воздушной линии "Хамарат", отходящей от подстанции "Лянкарань-1" (110/35/10 кВ), также запланированы ремонтные работы. В результате с 10:00 до 12:00 будет временно прекращена подача электроэнергии в селах Билясар, Хамарат, Рваруд, Сийов и Вери.

После завершения ремонтных и работ по обрезке деревьев указанные территории будут обеспечены качественным электроснабжением.