İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Vatikanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəliyi yaradılacaq

    Din
    • 16 fevral, 2026
    • 15:28
    Vatikanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəliyi yaradılacaq

    Vatikanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəliyi yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə məlumat verib.

    A.Paşazadə xatırladıb ki, hazırda QMİ-nin İstanbulda, Tiflisdə, Batumidə, Dərbənddə nümayəndəlikləri və qazılıqları fəaliyyət göstərir:

    "Əhatə coğrafiyamızı genişləndirmək istiqamətində işlər davam edir. Hazırda Vatikanda nümayəndəliyimizin yaradılması istiqamətində danışıqlar aparırıq".

    В Ватикане будет создано представительство УМК
    Caucasus Muslims Board to open representation office in Vatican

    Son xəbərlər

    16:22

    Səfir: "Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir"

    Biznes
    16:20

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti