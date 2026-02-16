Vatikanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəliyi yaradılacaq
Din
- 16 fevral, 2026
- 15:28
Vatikanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəliyi yaradılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə məlumat verib.
A.Paşazadə xatırladıb ki, hazırda QMİ-nin İstanbulda, Tiflisdə, Batumidə, Dərbənddə nümayəndəlikləri və qazılıqları fəaliyyət göstərir:
"Əhatə coğrafiyamızı genişləndirmək istiqamətində işlər davam edir. Hazırda Vatikanda nümayəndəliyimizin yaradılması istiqamətində danışıqlar aparırıq".
