В Ватикане будет создано представительство УМК
Религия
- 16 февраля, 2026
- 15:47
В Ватикане будет создано представительство Управления мусульман Кавказа (УМК).
Как сообщает Report, об этом заявил председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.
Он напомнил, что в настоящее время действуют представительства УМК в Стамбуле, Тбилиси, Батуми, Дербенте:
"В настоящее время мы ведем переговоры о создании нашего представительства в Ватикане".
