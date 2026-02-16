В Ватикане будет создано представительство УМК

В Ватикане будет создано представительство Управления мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он напомнил, что в настоящее время действуют представительства УМК в Стамбуле, Тбилиси, Батуми, Дербенте:

"В настоящее время мы ведем переговоры о создании нашего представительства в Ватикане".