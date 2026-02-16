Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Ватикане будет создано представительство УМК

    Религия
    • 16 февраля, 2026
    • 15:47
    В Ватикане будет создано представительство Управления мусульман Кавказа (УМК).

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

    Он напомнил, что в настоящее время действуют представительства УМК в Стамбуле, Тбилиси, Батуми, Дербенте:

    "В настоящее время мы ведем переговоры о создании нашего представительства в Ватикане".

    Лента новостей