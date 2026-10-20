В Баку состоялся чемпионат Азербайджана по конкуру

В Азербайджане состоялся чемпионат страны по конкуру.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации конного спорта.

В рамках конкурса спортсмены в возрасте 12-16 лет преодолевали препятствия высотой 70-80 см. Победителем стал Джавид Гурбаналиев на коне по кличке Бурла с результатом 24,54 секунды. Мелисса Гедик (27,95 секунды) заняла второе место, Наргиз Аббасзаде (28,53 секунды) - третье. Обе спортсменки добились успеха на коне Сагамо, пройдя финишную черту без штрафных баллов.

В категории 17-21 года спортсмены преодолевали препятствия высотой 90-100 см. Победителем стала Самира Бахшиева на коне Савалан MNM. Ахад Мамедов на коне Набат занял второе место, Валерия Рошенко на коне Fine Chocolate - третье.

Победителям вручены кубки, медали, а также дипломы Федерации конного спорта и Министерства молодежи и спорта Азербайджана.