BP начала морские строительные работы в рамках проекта "Шахдениз Компрессия" (ШДК) стоимостью $2,9 млрд на газоконденсатном месторождении "Шахдениз".

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP Azerbaijan.

За последние несколько недель успешно завершены перевозка и установка четырех трубных свай, которые станут основой опорного блока платформы ШДК. Работы выполнялись с помощью судна для подводного строительства "Ханкенди".

Каждая свая длиной около 70 метров, диаметром 108 дюймов и весом 292 тонны - это трубные сваи наибольшего диаметра, когда-либо установленные BP в Каспийском море.

Для обеспечения устойчивости и вертикального положения свай при установке использовалась специально изготовленная подводная опорная плита весом 188 тонн. Кроме того, в рамках кампании BP впервые в своих операциях в регионе применила технологию установки свайных заглушек.

"Завершение этого этапа создает основу для установки опорного блока платформы ШДК в первой половине 2028 года", - говорится в сообщении BP.

Отметим, что основная цель проекта ШДК - обеспечить добычу запасов низконапорного газа на месторождении "Шахдениз" и повысить коэффициент газоотдачи месторождения. В рамках проекта планируется добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и примерно 25 млн баррелей конденсата.

Проектом предусмотрено строительство работающей на электроэнергии преимущественно безлюдной компрессорной платформы на глубине 85 метров, примерно в 3 км от действующей платформы "Шахдениз Браво". На платформе будут установлены четыре компрессора мощностью по 11 МВт каждый.

Новая установка обеспечит компрессию газа, добываемого с платформ "Шахдениз Альфа" и "Шахдениз Браво", перед его отправкой на наземный терминал Сангачал.

Завершение строительных работ по проекту планируется в 2029 году. Ожидается, что платформа ШДК будет готова к компрессии газа с "Шахдениз Альфа" в 2029 году, а с "Шахдениз Браво" - в 2030 году.