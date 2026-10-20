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    BP начала морские строительные работы в рамках проекта "Шахдениз Компрессия"

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 18:40
    BP начала морские строительные работы в рамках проекта Шахдениз Компрессия

    BP начала морские строительные работы в рамках проекта "Шахдениз Компрессия" (ШДК) стоимостью $2,9 млрд на газоконденсатном месторождении "Шахдениз".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BP Azerbaijan.

    За последние несколько недель успешно завершены перевозка и установка четырех трубных свай, которые станут основой опорного блока платформы ШДК. Работы выполнялись с помощью судна для подводного строительства "Ханкенди".

    Каждая свая длиной около 70 метров, диаметром 108 дюймов и весом 292 тонны - это трубные сваи наибольшего диаметра, когда-либо установленные BP в Каспийском море.

    Для обеспечения устойчивости и вертикального положения свай при установке использовалась специально изготовленная подводная опорная плита весом 188 тонн. Кроме того, в рамках кампании BP впервые в своих операциях в регионе применила технологию установки свайных заглушек.

    "Завершение этого этапа создает основу для установки опорного блока платформы ШДК в первой половине 2028 года", - говорится в сообщении BP.

    Отметим, что основная цель проекта ШДК - обеспечить добычу запасов низконапорного газа на месторождении "Шахдениз" и повысить коэффициент газоотдачи месторождения. В рамках проекта планируется добыть и экспортировать дополнительно около 50 млрд кубометров газа и примерно 25 млн баррелей конденсата.

    Проектом предусмотрено строительство работающей на электроэнергии преимущественно безлюдной компрессорной платформы на глубине 85 метров, примерно в 3 км от действующей платформы "Шахдениз Браво". На платформе будут установлены четыре компрессора мощностью по 11 МВт каждый.

    Новая установка обеспечит компрессию газа, добываемого с платформ "Шахдениз Альфа" и "Шахдениз Браво", перед его отправкой на наземный терминал Сангачал.

    Завершение строительных работ по проекту планируется в 2029 году. Ожидается, что платформа ШДК будет готова к компрессии газа с "Шахдениз Альфа" в 2029 году, а с "Шахдениз Браво" - в 2030 году.

    British Petroleum (BP) Газоконденсатное месторождение Шахдениз
    BP: "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi çərçivəsində dənizdə tikinti işlərinə start verilib
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