İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin sülh təşəbbüslərini dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 15:32
    Orban: Macarıstan ABŞ-nin sülh təşəbbüslərini dəstəkləyəcək
    Viktor Orban

    Macarıstan Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə ABŞ-nin sülh ilə bağlı səylərini digər Avropa dövlətlərinin mövqeyindən asılı olmayaraq dəstəkləməyə davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıqları şərh edərkən bildirib.

    V.Orbanın sözlərinə görə, Budapeşt münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına yardım göstərməyə açıqdır və ABŞ-nin diplomatik təşəbbüslərini dəstəkləyir: "Macarıstan Budapeşti Rusiya və Ukraynanın mümkün sülh sammiti üçün məkan kimi təqdim etməyə hazırdır".

    Baş nazir qeyd edib ki, Prezindent Donald Trampın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Macarıstan və ABŞ arasında münasibətlər yeni səviyyəyə yüksəlib: "Demək olar ki, ABŞ və Macarıstan arasında münasibətlərdə yeni "qızıl dövr" başlayıb. 30 ildən çox siyasi fəaliyyətim ərzində ölkələrimiz arasında münasibətlərin bu qədər yüksək, balanslaşdırılmış olduğu dövrü xatırlamıram".

    V.Orban həmçinin bildirib ki, Macarıstan ilk təsis iclasının Vaşinqtonda keçiriləcəyi Sülh Şurasına qoşulmaq üçün dəvət alıb və orada o, öz ölkəsini təmsil edəcək.

    Viktor Orban Rusiya-Ukrayna müharibəsi Macarıstan
    Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕС

    Son xəbərlər

    16:22

    Səfir: Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir

    Biznes
    16:20

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti