Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕС

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 15:03
    Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕС

    Венгрия продолжит поддерживать мирные усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта, независимо от позиции других европейских государств.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио.

    По словам Орбана, Будапешт открыт для содействия мирному урегулированию конфликта и поддерживает дипломатические инициативы США.

    "Венгрия готова предоставить Будапешт в качестве площадки для возможного мирного саммита РФ и Украины. Я также подтвердил господину Рубио, что у господина Дональда Трампа есть действующее приглашение посетить Венгрию", - подчеркнул он.

    Премьер отметил, что отношения между Венгрией и США вышли на новый уровень после прихода к власти Трампа. "Можно сказать, что в отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией началась новая "золотая эпоха". За более чем 30 лет моей политической деятельности я не припомню периода, когда отношения между нашими странами были столь высокими, сбалансированными и дружественными", - заявил Орбан.

    Он также сообщил, что Венгрия получила приглашение присоединиться к Совету мира, первая учредительная встреча которого состоится в Вашингтоне, где он будет представлять свою страну.

    Виктор Орбан Венгрия США Россия Украина российско-украинская война мирные переговоры
    Orban: Macarıstan ABŞ-nin sülh təşəbbüslərini dəstəkləyəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Посол: Инвестиции Азербайджана в Италию составляют около 2,5 млрд евро

    Бизнес
    16:03

    Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евро

    Бизнес
    15:59

    Сибига: Дискуссии по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС продолжаются

    В регионе
    15:55

    Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтяного кокса в 6 раз

    Энергетика
    15:55

    Италия поддержит расширение присутствия Азербайджана на своем рынке

    Бизнес
    15:54

    Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    15:47

    В Ватикане будет создано представительство УМК

    Религия
    15:42

    Прием документов по госпрограмме обучения за рубежом завершится в августе

    Наука и образование
    15:39

    В Индии на химзаводе произошел пожар, погибли 7 человек

    Другие страны
    Лента новостей