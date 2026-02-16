Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕС

Венгрия продолжит поддерживать мирные усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта, независимо от позиции других европейских государств.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио.

По словам Орбана, Будапешт открыт для содействия мирному урегулированию конфликта и поддерживает дипломатические инициативы США.

"Венгрия готова предоставить Будапешт в качестве площадки для возможного мирного саммита РФ и Украины. Я также подтвердил господину Рубио, что у господина Дональда Трампа есть действующее приглашение посетить Венгрию", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что отношения между Венгрией и США вышли на новый уровень после прихода к власти Трампа. "Можно сказать, что в отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией началась новая "золотая эпоха". За более чем 30 лет моей политической деятельности я не припомню периода, когда отношения между нашими странами были столь высокими, сбалансированными и дружественными", - заявил Орбан.

Он также сообщил, что Венгрия получила приглашение присоединиться к Совету мира, первая учредительная встреча которого состоится в Вашингтоне, где он будет представлять свою страну.