İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 15:27
    InvestAZdan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    "İnvestAz İnvestisiya Şirkəti" QSC-dən verilən məlumata əsasən, fevral ayının ikinci həftəsi qlobal maliyyə bazarları üçün həm makroiqtisadi göstəricilərin, həm də geosiyasi risklərin təsiri altında formalaşan yüksək volatillik dövrü oldu. ABŞ, Avrozona, Almaniya və İngiltərədə açıqlanan iqtisadi məlumatlar monetar siyasət gözləntilərini yenidən formalaşdırarkən, ABŞ–İran münasibətlərində davam edən gərginlik riskdən qaçış davranışını gücləndirdi və əsas aktiv siniflərində nəzərəçarpacaq qiymət dalğalanmalarına səbəb oldu.

    ABŞ: inflyasiya və monetar siyasət gözləntiləri

    "İnvestAz İnvestisiya Şirkəti"nin həftəlik xəbər təqviminə yer alan xəbərlərə görə, ABŞ-da həftə ərzində açıqlanan inflyasiya və istehlak göstəriciləri qiymət təzyiqlərinin tədricən zəiflədiyini göstərdi. İnflyasiyanın əvvəlki aylara nisbətən daha sabit və nəzarət altında qalması Federal Ehtiyatlar Sisteminin sərt monetar siyasətinin son mərhələyə yaxınlaşdığı qənaətini gücləndirdi. Bununla belə, əmək bazarının hələ də nisbətən güclü qalması FED-in faiz endirimlərinə tələsməyəcəyinə dair siqnal verdi. Bu ikili fon dolların dünya bazarlarında dalğalı davranışına səbəb oldu.

    Geosiyasi proseslər: ABŞ - İran gərginliyinin davamı

    9–14 fevral dövründə qlobal bazarlar üçün əsas geosiyasi risk ABŞ–İran münasibətlərində davam edən gərginlik oldu. Körfəz bölgəsində hərbi və siyasi ritorikanın sərtləşməsi enerji bazarlarında risk premiyasını yüksək saxladı. Bu vəziyyət investorların riskli aktivlərdən uzaqlaşmasına və təhlükəsiz aktivlərə yönəlməsinə səbəb oldu. ABŞ-İran xəttindəki gərginlik xüsusilə neft və qızıl bazarlarında həssas qiymət reaksiyaları yaratdı.

    ABŞ dolları: dalğalı və qeyri-müəyyən dinamika

    Dollar həftə ərzində ziddiyyətli davranış nümayiş etdirdi. ABŞ-da inflyasiyanın sabit qalması və faiz endirimi ehtimallarının müzakirə olunması dollar üçün zəiflədici faktor olsa da, geosiyasi risklərin artması dolların qısamüddətli təhlükəsiz liman rolunu gücləndirdi. Nəticədə, dollar indeksi kəskin trend formalaşdırmadan dalğalı hərəkət etdi.

    Avrozona və Almaniya: zəif artım siqnalları

    "İnvestAz" analitiklərinin fikrincə, avrozonada və xüsusilə Almaniyada açıqlanan sənaye və biznes aktivliyi göstəriciləri iqtisadi bərpanın hələ də zəif olduğunu göstərdi. İstehsal sektorunda davam edən zəiflik və aşağı inflyasiya təzyiqləri Avropa Mərkəzi Bankının yumşaq monetar siyasətini davam etdirəcəyi gözləntilərini gücləndirdi. Bu fonda avro məhdud diapazonda ticarət olundu və Avropa fond bazarlarında ehtiyatlı mövqe üstünlük təşkil etdi.

    İngiltərə: kövrək iqtisadi dinamika

    İngiltərədə açıqlanan iqtisadi məlumatlar artımın zəif və qeyri-sabit olduğunu təsdiqlədi. İstehlak və investisiya aktivliyində məhdud bərpa "Bank of England"in faiz siyasətində ehtiyatlı mövqeyini qoruyacağına dair ehtimalları gücləndirdi. Bu vəziyyət funt sterlinqin dalğalı ticarətinə səbəb oldu.

    Qızıl: təhlükəsiz liman tələbinin güclənməsi

    ABŞ-İran gərginliyi fonunda qızıl bazarında alıcı marağı artdı. Fevralın ikinci həftəsində qızıl qiymətləri əvvəlki korreksiyadan sonra yenidən möhkəmlənmə tendensiyası göstərdi. Geosiyasi risklər, dolların oynaq davranışı və qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənlik qızılı investorlar üçün əsas qoruyucu aktiv kimi ön plana çıxardı.

    Neft: geosiyasi risk premiyası ilə dəstəklənmiş dalğalanma

    Neft bazarlarında ABŞ-İran gərginliyi qiymətlər üçün əsas dəstək amili olaraq qaldı. Körfəz regionunda mümkün təchizat riskləri "Brent" və "WTI" qiymətlərində risk payıını saxladı. Bununla yanaşı, qlobal tələbin zəif artımı və bazar balansı kəskin yüksəlişi məhdudlaşdırdı. Nəticədə, neft qiymətləri risklə dəstəklənən, lakin dalğalı dinamika nümayiş etdirdi.

    Kriptovalyuta bazarları: risk aktivlərinə təzyiq

    Kriptovalyuta bazarları bu dövrdə qlobal risk mühitinə həssas reaksiya verdi. Geosiyasi gərginlik və investorların riskdən qaçış davranışı kriptovalyutalarda oynaq və zəif meylli ticarətə səbəb oldu. Yanvarın sonundakı kəskin çöküşdən sonra bazar qismən sabitləşməyə çalışsa da, investor inamının tam bərpa olunmaması qiymətlərin volatilliyini yüksək saxladı.

    Cari həftə ərzində "İnvestAz"ın xəbər təqvimində yer alacaq əsas xəbərlərə gəldikdə isə, diqqətlər Yaxın Şərqdə geosiyasi proseslərin inkişaf dinamikasına, ABŞ-da açıqlanacaq Şəxsi Xərclər İndeksi kimi inflyasiya göstəricilərinə, Federal Ehtiyatlar Sistemi Federal Açıq Bazar Komitəsinin son toplantısının dərc olunacaq protokollarına, eləcə də Avrozonada Almaniyada, İngiltərədə və Amerikada yayımlanacaq Sənaye Sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi, Xidmət Sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi və Kompozit Biznes Aktivliyi İndeksi məlumatlarına yönələcək.

    Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) sədri Kristin Laqardın çıxışı, Yeni Zellandiya Federal Ehtiyyatlar Sisteminin faiz qərarı, Almaniyada, Yaponiyada Kanadada və İngiltərədə açıqlanacaq istehlak və istehsalda infilyasiya (CPİ, PPİ), göstəriciləri, həmçinin Böyük Britaniyada və Avstraliyada dərc olunacaq əmək bazarı hesabatları investorların diqqət mərkəzində olacaq əsas xəbərlərdir.

    EUR

    Ötən həftəyə 1,1811 səviyyəsində başlayan EUR/USD məzənnəsi 1,1929 səviyyəsinə qədər bahalaşdı. Lakin, həftənin sonuna doğru dolların bahalaşması ilə məzənnə eniş tendensiyası sərgilədi və həftəni 1,1874 səviyyəsində tamamladı.

    Hazırda 1,1883 hədlərində ticarət olunan cütlükdə "buğalar" qiyməti 1,193 həddin üzərinə qaldırsa və orada qoruyub saxlaya bilsələr, artım tendensiyası davam edə bilər.

    GBP

    Keçən həftyə 1,3591 həddində başlayıb, 1,3711 hədlərinə kimi bahalaşan GBPUSD məzənnəsi daha sonra bir qədər gerilədi və həftəni 1.3655 səviyyəsində tamamladı. Hazırda, 1,3636 hədlərində ticarət olunan cütlüyün qiyməti 1,342 həddin üzərində möhkəmlənə bilsə artım tendensiyası davam edə bilər.

    XAUUSD

    Həftənin ilk günlərində satış təzyiqi ilə üzləşən qızıl və gümüşün qiymətləri zəiflədi. Ötən həftəyə 4989$-dan başlayan qızıl 4878$-a qədər ucuzlaşdı. Lakin, daha sonra bahalaşan sarı metal həftəni 5032$-da tamamladı. Yeni həftəyə enişlə başlayan qızıl hazırda 4983$-dan təklif edilir.

    "İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin

    Tədris və Analiz Departamenti

    "İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin fəaliyyətini Azərbaycan Mərkəzi Bankı tənzimləyir. Şirkət, 09.01.2016-cı il tarixli 087986 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.

    Risk bildirişi

    Yuxarıda göstərilən məlumatlar tamamilə tövsiyə xarakterlidir. Bu fəaliyyət üzrə həyata keçirilən əməliyyatlar yüksək risk qrupuna daxildir və "İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti" yuxarıda göstərilən məlumatlar əsas götürülməklə, həyata keçirilən investisiya əməliyyatları üzrə heç bir öhdəlik daşımır.

    Son xəbərlər

    16:22

    Səfir: "Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir"

    Biznes
    16:20
    Foto

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti