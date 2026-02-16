İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Rumıniya Prezidenti Vaşinqtonda Sülh Şurasının iclasında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 04:17
    Rumıniya Prezidenti Vaşinqtonda Sülh Şurasının iclasında iştirak edəcək

    Rumıniya Prezidenti Nikuşor Dan 19 fevralda Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Rumıniya dövlət başçısı bu barədə feysbukdakı səhifəsində xəbər verib.

    O, tədbirdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə iştirak edəcəyini bildirib. Rumıniya müşahidəçi kimi təmsil olunacaq.

    "Beynəlxalq sülh səylərinə güclü dəstəyimizi və Qəzza zolağında yenidənqurma prosesində iştiraka hazır olduğumuzu bir daha bəyan edəcəyəm", - Dan qeyd edib.

    Rumıniya Prezidenti Sülh Şurası Vaşinqton
