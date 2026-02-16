Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Румынии примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 02:44
    Президент Румынии Никушор Дан примет участие 19 февраля в первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом глава румынского государства сообщил на своей странице в Facebook.

    По его словам, он примет участие в мероприятии по приглашению президента США Дональда Трампа. Румыния будет представлена в статусе наблюдателя.

    "Я вновь выражу нашу твердую поддержку международным мирным усилиям и готовность участвовать в процессе реконструкции в секторе Газа", - отметил Дан.

