Президент Румынии примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне

Президент Румынии Никушор Дан примет участие 19 февраля в первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом глава румынского государства сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он примет участие в мероприятии по приглашению президента США Дональда Трампа. Румыния будет представлена в статусе наблюдателя.

"Я вновь выражу нашу твердую поддержку международным мирным усилиям и готовность участвовать в процессе реконструкции в секторе Газа", - отметил Дан.