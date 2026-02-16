İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 03:06
    İsrail Ordusunun dronu İslam cihadı yaraqlılarının avtomobilinə hücum edib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotsuz təyyarəsi Fələstinin "İslam cihadı" radikal qruplaşmasının silahlı qanadının üzvlərinin olduğu avtomobilə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Janoubia" portalı məlumat yayıb.

    Hadisə Livan-Suriya sərhədinin yaxınlığındakı Majdal-Anjar rayonunda baş verib.

    Avtomobil hava hücumu nəticəsində alovlanıb, içindəki yaraqlılar ölüb. Onların sayı dəqiqləşdirilir.

    İsrail Dron
    СМИ: Израильский дрон атаковал машину с боевиками "Исламского джихада"

    Son xəbərlər

    03:47

    KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlib

    Digər ölkələr
    03:26

    Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:06

    İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edib

    Digər ölkələr
    02:52

    Almaniya sərhəd nəzarətini daha bir neçə ay uzadacaq

    Digər ölkələr
    02:18

    ABŞ-nin daha bir rəsmisi Bessentlə münaqişəyə görə istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    01:41

    KİV: ABŞ İsrailin İrana mümkün zərbələrini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    01:06

    Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlar

    Digər ölkələr
    00:41

    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    00:15

    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti