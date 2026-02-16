СМИ: Израильский дрон атаковал машину с боевиками "Исламского джихада"
- 16 февраля, 2026
- 00:48
Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, в котором находились члены вооруженного крыла радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.
В результате воздушной атаки машина загорелась, находившиеся в ней боевики погибли, их численность уточняется.
Инцидент произошел в районе Мадждаль-Анджар поблизости от ливано-сирийской границы.
