    СМИ: Израильский дрон атаковал машину с боевиками "Исламского джихада"

    16 февраля, 2026
    00:48
    СМИ: Израильский дрон атаковал машину с боевиками Исламского джихада

    Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, в котором находились члены вооруженного крыла радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

    В результате воздушной атаки машина загорелась, находившиеся в ней боевики погибли, их численность уточняется.

    Инцидент произошел в районе Мадждаль-Анджар поблизости от ливано-сирийской границы.

