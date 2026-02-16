Almaniya sərhəd nəzarətini daha bir neçə ay uzadacaq
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 02:52
Almaniya hakimiyyəti qonşu ölkələrlə sərhəd nəzarətini 15 sentyabra qədər uzatmağı planlaşdırır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Bild" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, müvafiq bildiriş tezliklə Avropa Komissiyasına göndəriləcək.
"Qonşu ölkələrlə sərhəd nəzarətinin müddətini uzadırıq. Sərhəd nəzarəti Almaniyada miqrasiya siyasətinin yenidən qurulmasının bir hissəsidir", - Almaniyanın daxili işlər naziri Aleksandr Dobrindt qəzetə bildirib.
Son xəbərlər
03:47
KİV: ABŞ-nin Karib dənizində mövcudluğunu genişləndirməsi 3 mlrd dollara başa gəlibDigər ölkələr
03:26
Netanyahu İsraildə iki yeni beynəlxalq hava limanı tikmək planlarını açıqlayıbDigər ölkələr
03:06
İsrail Ordusunun dronu "İslam cihadı" yaraqlılarının avtomobilinə hücum edibDigər ölkələr
02:52
Almaniya sərhəd nəzarətini daha bir neçə ay uzadacaqDigər ölkələr
02:18
ABŞ-nin daha bir rəsmisi Bessentlə münaqişəyə görə istefa vermək niyyətindədirDigər ölkələr
01:41
KİV: ABŞ İsrailin İrana mümkün zərbələrini dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
01:06
Tramp: Sülh Şurası ölkələri Qəzzanın bərpasına 5 milyard dollar ayıracaqlarDigər ölkələr
00:41
Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndiribDigər ölkələr
00:15