Bild: Германия продлит контроль на своих границах еще на полгода

Власти Германии планируют продлить контроль на границах с соседними странами до 15 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, соответствующее уведомление будет в ближайшее время направлено Еврокомиссии. "Мы продлеваем контроль на границах с нашими соседними странами. Погранконтроль является элементом реорганизации миграционной политики в Германии", - заявил газете министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.