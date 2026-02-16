Bild: Германия продлит контроль на своих границах еще на полгода
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 01:23
Власти Германии планируют продлить контроль на границах с соседними странами до 15 сентября.
Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.
По ее информации, соответствующее уведомление будет в ближайшее время направлено Еврокомиссии. "Мы продлеваем контроль на границах с нашими соседними странами. Погранконтроль является элементом реорганизации миграционной политики в Германии", - заявил газете министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.
