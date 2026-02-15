Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников Starlink

    ИКТ
    • 15 февраля, 2026
    • 12:16
    Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников Starlink

    Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

    Это уже 13-й запуск аппаратов Starlink с начала года. Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

    В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 23-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

    Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

