Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников Starlink
ИКТ
- 15 февраля, 2026
- 12:16
Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.
Это уже 13-й запуск аппаратов Starlink с начала года. Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 23-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
Последние новости
12:27
В Баку завтра воздух прогреется до 20 градусов теплаЭкология
12:16
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников StarlinkИКТ
12:08
Страны Европы проложат подводную интернет-кабельную систему через Северный полюсДругие страны
11:58
В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 10 человекДругие страны
11:47
МЧС Азербайджана провело совещание в рамках подготовки к WUF13Инфраструктура
11:40
Кличко: Киев из-за атак РФ находится на грани катастрофыДругие страны
11:34
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений с Сербией вызывает удовлетворениеВнешняя политика
11:21
Рубио направляется с визитом в Восточную Европу для укрепления связейДругие страны
11:10
Видео