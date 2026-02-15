Одно из зданий в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 22:17
Одно из зданий в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.
"Белград этой ночью", - отметил Х. Гаджиев, добавив к публикации видео.
