Одно из зданий в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

"Белград этой ночью", - отметил Х. Гаджиев, добавив к публикации видео.