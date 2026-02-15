Belqraddakı binalardan biri Azərbaycan və Serbiya bayraqlarının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 22:09
Paytaxt Belqraddakı binalardan biri Azərbaycan və Serbiya bayraqlarının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki hesabında yazıb.
"Belqrad bu gecə", - H.Hacıyev yazıb və paylaşıma video da əlavə edib.
Belgrad tonight!!! pic.twitter.com/or3SYqbhHG— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 15, 2026
