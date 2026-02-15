Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 21:17
    У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Курильских островов.

    Как передает Report, данные о сейсмическом событии опубликованы на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

    По его данным, эпицентр находился в 599 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского и в 285 км к юго-западу от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине около 55 км.

    Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Информация о произошедшем уточняется.

    Курильские острова землетрясение магнитуда
    Ты - Король

    Последние новости

    21:34

    Ильхам Алиев: Мы работаем не только на политическом уровне, но и реализуем важные проекты

    Внешняя политика
    21:24

    Александар Вучич: Я скоро вновь совершу визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    21:18

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия - очень дружественные страны

    Внешняя политика
    21:17

    У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    21:11

    Президент Сербии: Я многому научился у моего дорогого друга Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    21:03

    Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:52
    Фото

    В Белграде состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией - ОБНОВЛЕНО - 2

    Внешняя политика
    20:52

    Сербский военный оркестр исполнил "Ай Лачын" на ужине в честь визита Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    20:38

    Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

    Другие страны
    Лента новостей