У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны
- 15 февраля, 2026
- 21:17
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Курильских островов.
Как передает Report, данные о сейсмическом событии опубликованы на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По его данным, эпицентр находился в 599 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского и в 285 км к юго-западу от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине около 55 км.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Информация о произошедшем уточняется.
