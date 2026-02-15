У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Курильских островов.

Как передает Report, данные о сейсмическом событии опубликованы на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр находился в 599 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского и в 285 км к юго-западу от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине около 55 км.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Информация о произошедшем уточняется.