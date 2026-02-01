Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib
- 16 fevral, 2026
- 00:15
Rusiyanın Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, seysmik hadisə ilə bağlı məlumatlar Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin saytında dərc edilib.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskdan 599 km cənub-qərbdə və Severo-Kurilskdən 285 km cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı təxminən 55 km dərinlikdə yerləşib.
Mümkün dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir.
