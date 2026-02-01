İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 00:15
    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Rusiyanın Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, seysmik hadisə ilə bağlı məlumatlar Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin saytında dərc edilib.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskdan 599 km cənub-qərbdə və Severo-Kurilskdən 285 km cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı təxminən 55 km dərinlikdə yerləşib.

    Mümkün dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir.

