İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 00:41
    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    ABŞ dövlət Katibi və Prezidentin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marko Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların irəliləyişini müsbət qiymətləndirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə Bratislavada görüşün yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında verib.

    "Proses yaxşı gedir. Biz onlarla əlaqə saxlayırıq. Yaxşı trayektoriya ilə getdiyimizə dair müsbət və nikbin münasibətim var", - Rubio Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen və Qrenlandiyanın Baş naziri Yens-Fredrik Nilsen ilə görüşü barədə şərh vermək istəyinə cavab olaraq bildirib.

    Marko Rubio Qrenlandiya ABŞ
    Рубио положительно оценил ход переговоров по Гренландии

    Son xəbərlər

    00:41

    Rubio Qrenlandiya ilə bağlı danışıqların gedişini müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    00:15

    Kuril adaları sahillərində 6 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:51

    İranın xarici işlər naziri ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə gedib

    Region
    23:34

    Rubio: ABŞ NATO-dan çıxmağa hazırlaşmır

    Digər ölkələr
    23:13

    ABŞ Hind okeanında daha bir tankeri ələ keçirib

    Digər ölkələr
    22:45

    Prezident İlham Əliyev Aleksandar Vuçiçlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:39
    Video

    Vuçiç İlham Əliyevi təcrübəli dövlət xadimi və milli lider kimi qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    22:28

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi başa çatıb

    Futbol
    22:09
    Video

    Belqraddakı binalardan biri Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti