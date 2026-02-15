Рубио положительно оценил ход переговоров по Гренландии
Госсекретарь США - помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио положительно оценивает ход переговоров по Гренландии.
Как передает Report, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам их встречи в Братиславе.
"Процесс движется хорошо. Мы взаимодействуем с ними. У меня позитивный и оптимистичный настрой относительно того, что мы движемся по хорошей траектории", - заявил Рубио в ответ на просьбу прокомментировать встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенс-Фредриком Нильсеном на Мюнхенской конференции по безопасности.
