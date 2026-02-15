Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рубио положительно оценил ход переговоров по Гренландии

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 19:59
    Рубио положительно оценил ход переговоров по Гренландии

    Госсекретарь США - помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио положительно оценивает ход переговоров по Гренландии.

    Как передает Report, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам их встречи в Братиславе.

    "Процесс движется хорошо. Мы взаимодействуем с ними. У меня позитивный и оптимистичный настрой относительно того, что мы движемся по хорошей траектории", - заявил Рубио в ответ на просьбу прокомментировать встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенс-Фредриком Нильсеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

