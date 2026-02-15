Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сенегал выразил готовность к реализации совместных проектов с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 21:55
    Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самадов совершил рабочий визит в Республику Сенегал.

    Как передает Report, в рамках визита Посол провел встречи с министром экономики, планирования и сотрудничества Сенегальской Республики Абдурахманом Сарром, министром вооруженных сил генералом Бираме Диопом, министром государственной службы, труда и реформы государственной службы Оливье Букалем, министром связи, телекоммуникаций и цифрового развития Алиу Саллом, министром молодежи, спорта и культуры Кади Дьен Гайе, а также с руководителями различных ведомств Министерства иностранных дел.

    В ходе встреч обсуждались вопросы расширения политического диалога между Азербайджаном и Сенегалом, развития экономических и торговых связей, изучения инвестиционных возможностей, перспектив сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также обмена опытом в области цифровой трансформации, государственного управления, молодежи и спорта.

    Кроме того, в ходе визита состоялись встречи с руководителями государственного информационного агентства страны, Сенегальским информационным агентством (Agence de Presse Sénégalaise - APS), одним из старейших агентств, а также с руководителями крупных медиа-организаций, таких как "Le Soleil", "Seneweb" и "Senenews". В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества в сфере информации, обмена новостями, установления прямых контактов между медиа-организациями и организации взаимных визитов.

    Стороны подчеркнули важность активизации взаимных визитов и установления прямых контактов между соответствующими государственными органами, а также медиа-структурами.

    Посол Н. Самедов заявил, что Азербайджанская Республика придает особое значение развитию отношений со странами Африки, и обратил внимание на большой потенциал для дальнейшего расширения связей с Сенегалом на основе принципов взаимного уважения и партнерства.

    В свою очередь, сенегальские официальные лица выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном и готовность к реализации совместных проектов в конкретных областях.

    Сенегал Азербайджан Назим Самадов
    Фото
    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Seneqalın hökumət üzvləri və mətbuat nümayəndələri ilə görüşüb
