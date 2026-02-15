Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия - очень дружественные страны

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Сербия - очень дружественные страны.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Республики Сербия Александара Вучича в Белграде.

    "Страна успешно развивается под руководством Президента, укрепляя свою государственность, свои государственные институты. И мы очень рады наблюдать это, поскольку Азербайджан и Сербия являются очень дружественными странами. И сегодняшнее первое заседание Стратегического совета также является прекрасной иллюстрацией того, что принятые решения и договоренности претворяются в жизнь. Сегодня меня сопровождает почти половина членов правительства. Это само по себе демонстрирует, что между членами делегаций, между всеми нами есть много вопросов для обсуждения. И до визита моего друга Александара в Азербайджан, который состоится в этом году, нам необходимо уже иметь результаты сегодняшнего визита. Я прошу всех членов азербайджанской делегации отнестись к этому с максимальной серьезностью, чтобы, как всегда, то, о чем мы договорились, было реализовано в относительно короткие сроки.", - сказал президент Азербайджана.

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Serbiya çox dost ölkələrdir
