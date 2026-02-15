Александар Вучич: Я скоро вновь совершу визит в Азербайджан

Я скоро вновь совершу визит в Азербайджан.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"А до этого нам нужно добиться многих результатов. Я обсуждал с Президентом Алиевым, в частности, вопрос о газовой электростанции в Дубравке. И я просил Президента лично участвовать в решении этого вопроса, потому что я был предельно честен с ним в контексте того, что мы можем сделать, а чего сделать не в силах. И я получил от господина Президента гарантии, что он лично окажет огромную помощь в этом вопросе. И после завершения данного предварительного технико-экономического обоснования нам необходимо ускорить все остальные процедуры.

Дорогие друзья из Азербайджана, пожалуйста, чувствуйте себя как дома здесь, в Сербии. Вы всегда желанные гости. Уважаемый господин Президент, желаю Вам, Вашей семье, Вашему народу и Вашей стране всего наилучшего, а также надеюсь принимать Вас у нас как можно чаще. Это должно происходить еще чаще", - отметил Вучич.