Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент: Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 22:04
    Президент: Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев

    Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между Азербайджаном и Сербией в Белграде с участием Президента Сербии Александра Вучича.

    "Я провел обстоятельные переговоры с моим другом Президентом. Как всегда, я был очень впечатлен его видением, знаниями и опытом в различных аспектах современной геополитической ситуации на Балканах и Кавказе. Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев. Поэтому мы должны быть готовы, а также должны поддерживать постоянный контакт для обмена мнениями, информацией, аналитическими данными о происходящем, с тем чтобы достичь нашей цели на максимальном уровне", - сказал Президент Азербайджана.

    Ильхам Алиев Александар Вучич Совет стратегического партнерства
    İlham Əliyev: Balkanlarda, Cənubi Qafqazda və daha geniş regionda vəziyyət çox sürətlə inkişaf edir
    President: 'The broader region is developing very rapidly, with a lot of unexpected scenarios'
    Ты - Король

    Последние новости

    22:22

    Вучич: В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку

    Внешняя политика
    22:17
    Видео

    Одно из зданий в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии

    Внешняя политика
    22:12

    Вучич: Заседании Совета стратегического партнерства является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях

    Внешняя политика
    22:04

    Президент: Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев

    Внешняя политика
    21:55

    Сенегал выразил готовность к реализации совместных проектов с Азербайджаном

    Внешняя политика
    21:49

    В Белграде обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Сербией в ряде сфер

    Внешняя политика
    21:34

    Ильхам Алиев: Мы работаем не только на политическом уровне, но и реализуем важные проекты

    Внешняя политика
    21:24

    Александар Вучич: Я скоро вновь совершу визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    21:18

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия - очень дружественные страны

    Внешняя политика
    Лента новостей