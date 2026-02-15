Президент: Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев

Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между Азербайджаном и Сербией в Белграде с участием Президента Сербии Александра Вучича.

"Я провел обстоятельные переговоры с моим другом Президентом. Как всегда, я был очень впечатлен его видением, знаниями и опытом в различных аспектах современной геополитической ситуации на Балканах и Кавказе. Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев. Поэтому мы должны быть готовы, а также должны поддерживать постоянный контакт для обмена мнениями, информацией, аналитическими данными о происходящем, с тем чтобы достичь нашей цели на максимальном уровне", - сказал Президент Азербайджана.