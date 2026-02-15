Ильхам Алиев: Мы работаем не только на политическом уровне, но и реализуем важные проекты

Мы не только тесно сотрудничаем на политическом уровне, на международной арене, но и реализуем экономически и промышленно значимые проекты для наших стран.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между Азербайджаном и Сербией в Белграде с участием Президента Сербии Александра Вучича.

"Президент Вучич упомянул о строительстве электростанции. Думаю, что это важный показатель диверсификации нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, а теперь переходим к следующему этапу – к возможности использовать этот газ с максимальной эффективностью для обеих стран, чтобы преобразовать его в конечный продукт – электрическую энергию. И это будет одной из крупнейших азербайджанских инвестиций в Европе за последние годы.

Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, потому что инвестиции делаются в ту страну, с которой поддерживаются хорошие отношения, которой доверяют. Вы знаете, что стабильность и развитие Сербии под мудрым руководством Александара Вучича будут важным фактором в течение долгого времени", - сказал Президент Азербайджана.