    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 21:34
    Ильхам Алиев: Мы работаем не только на политическом уровне, но и реализуем важные проекты

    Мы не только тесно сотрудничаем на политическом уровне, на международной арене, но и реализуем экономически и промышленно значимые проекты для наших стран.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между Азербайджаном и Сербией в Белграде с участием Президента Сербии Александра Вучича.

    "Президент Вучич упомянул о строительстве электростанции. Думаю, что это важный показатель диверсификации нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, а теперь переходим к следующему этапу – к возможности использовать этот газ с максимальной эффективностью для обеих стран, чтобы преобразовать его в конечный продукт – электрическую энергию. И это будет одной из крупнейших азербайджанских инвестиций в Европе за последние годы.

    Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, потому что инвестиции делаются в ту страну, с которой поддерживаются хорошие отношения, которой доверяют. Вы знаете, что стабильность и развитие Сербии под мудрым руководством Александара Вучича будут важным фактором в течение долгого времени", - сказал Президент Азербайджана.

    İlham Əliyev: Biz təkcə siyasi istiqamətdə, beynəlxalq arenada sıx işləmirik, eyni zamanda vacib layihələr icra edirik
