    В Белграде обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Сербией в ряде сфер

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 21:49
    В Белграде обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Сербией в ряде сфер

    В Белграде на первом заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сербии Александра Вучича обсуждались вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, возобновляемой энергетики, туризма, сельского хозяйства, культуры и других областях.

    Как сообщает балканское бюро Report, главы государств дали поручения по расширению сотрудничества по указанным направлениям, представлению конкретных проектов.

    С удовлетворением было отмечено, что с мая этого годы будут запущены авиарейсы Баку-Белград, выражена надежда на то, что это внесет вклад в развитие гуманитарных контактов и туризма между нашими странами.

    Затем президенты Ильхам Алиев и Александар Вучич подписали Постановление 1-го заседания Совета стратегического партнерства между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой.

    Сербия Азербайджан сотрудничество
    Belqradda Azərbaycanla Serbiya arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan-Serbia cooperation across various sectors discussed in Belgrade
