В Белграде обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Сербией в ряде сфер

В Белграде на первом заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сербии Александра Вучича обсуждались вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, возобновляемой энергетики, туризма, сельского хозяйства, культуры и других областях.

Как сообщает балканское бюро Report, главы государств дали поручения по расширению сотрудничества по указанным направлениям, представлению конкретных проектов.

С удовлетворением было отмечено, что с мая этого годы будут запущены авиарейсы Баку-Белград, выражена надежда на то, что это внесет вклад в развитие гуманитарных контактов и туризма между нашими странами.

Затем президенты Ильхам Алиев и Александар Вучич подписали Постановление 1-го заседания Совета стратегического партнерства между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой.