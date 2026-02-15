İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıb

    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 12:40
    "Real" klubu İspaniya La Liqasında yeni rekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi buna XXIV turda "Real Sosyedad"ı məğlub etdikləri (4:2) oyunda nail olub.

    "Kral klubu" qollardan ikisini penaltidən vurub.

    Komanda cari mövsüm turnirdə 13 dəfə 11 metrlik cərimə zərbəsi yerinə yetirib. Bu isə ölkə çempionatında yeni rekorddur.

    Daha əvvəl "Barselona" futbolçuları 1950/1951 və 2015/2016 mövsümlərində 12 penalti vurublar.

