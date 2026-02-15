"Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıb
Futbol
- 15 fevral, 2026
- 12:40
"Real" klubu İspaniya La Liqasında yeni rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi buna XXIV turda "Real Sosyedad"ı məğlub etdikləri (4:2) oyunda nail olub.
"Kral klubu" qollardan ikisini penaltidən vurub.
Komanda cari mövsüm turnirdə 13 dəfə 11 metrlik cərimə zərbəsi yerinə yetirib. Bu isə ölkə çempionatında yeni rekorddur.
Daha əvvəl "Barselona" futbolçuları 1950/1951 və 2015/2016 mövsümlərində 12 penalti vurublar.
Son xəbərlər
12:49
"Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıbİKT
12:40
"Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıbFutbol
12:36
Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcəkDigər ölkələr
12:21
Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:20
Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölübDigər ölkələr
12:03
Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadırDigər ölkələr
11:51
Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedirDigər ölkələr
11:44
Azərbaycan şahmatçısı: "Dünya çempionu olmaq şansım var, amma illər əvvəl olduğu qədər deyil"Fərdi
11:30