"Arsenal" və "Mançester Yunayted" braziliyalı hücumçu ilə maraqlanır
Futbol
- 15 fevral, 2026
- 13:44
İngiltərənin "Arsenal" və "Mançester Yunayted" klubları "Brentford"un futbolçusu İqor Tiaqo ilə maraqlanır.
"Report" "Sports Boom"a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçiləri 24 yaşlı hücumçu üçün yay transfer dönəmində təklif göndərə bilər.
"Brentford" 71 milyon funt sterlinqdən (81,6 milyon avro) çox təklif alacağı təqdirdə, braziliyalı oyunçunu satmağa hazırdır.
Xatırladaq ki, İqor Tiaqo 17 qolla Premyer Liqanın bombardirlər siyahısında ikinci pillədə qərarlaşıb. Siyahıya 22 qolla "Mançester Siti"nin norveçli forvardı Erlinq Holann başçılıq edir.
